Nach gegenseitigen Beleidigungen und Bedrohungen in einem Lokal an der Schellingstraße soll der Wirt gegen einen noch unbekannten Gast handgreiflich geworden sein und zu Messer und Schlagstock gegriffen haben. Dabei habe er auch einen Unbeteiligten, der ihn habe beruhigen wollen, versehentlich mit dem Messer am Arm verletzt. Wegen der zunächst unklaren Lage war die Polizei Sonntagnacht mit mehr als 20 Streifen am Einsatzort. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass der Lokalbetreiber dem Unbekannten im Streit mit der Hand ins Gesicht geschlagen und ihn des Lokals verwiesen habe. Als dieser sich zu gehen weigerte, habe er seiner Forderung mit Schlagstock und Küchenmesser Nachdruck verleihen wollen und dabei den anderen Mann verletzt. Ihn erwarten Anzeigen unter anderem wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Nach dem unbekannten Gast sucht die Polizei noch.