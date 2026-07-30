Etwa vier Wochen lang lag eine Leiche in einer Schwabinger Wohnung – weil die Polizei meinte, die Feuerwehr kümmere sich darum, wohingegen die Feuerwehr annahm, die Polizei werde die Sache schon richten.

Am 28. Juni wurde die Feuerwehr in ein Haus an der Tengstraße 20 gerufen, um eine Wohnung zu öffnen. Die Bewohnerin war als vermisst gemeldet worden, weil sie weder persönlich noch telefonisch zu erreichen war. Tatsächlich fand sich dort die Leiche der 67-jährigen Bewohnerin, die offenbar eines natürlichen Todes gestorben war.

Den Schlüssel zu der Wohnung brachte die Feuerwehr anschließend zur Polizeiinspektion 12 an der Türkenstraße – und dort geschah der folgenschwere Fehler: Der Polizeibeamte, der den Vorgang aufnahm und die Feuerwehr missverstanden sich, sodass der Polizist annahm, die Leiche sei bereits abtransportiert oder der Abtransport zumindest veranlasst, er müsse nur noch den Schlüssel verwahren, bis er von einem Angehörigen abgeholt werde. Das Polizeipräsidium nennt das ein „kommunikatives Missverständnis“.

Währenddessen verteilte sich der Verwesungsgeruch im ganzen Haus – kein Wunder bei den hohen Temperaturen der vergangenen Wochen. Eine Nachbarin berichtete außerdem von Fliegen und anderem Ungeziefer, die angrenzenden Wohnungen seien unbewohnbar geworden. Der Vermieter vertröstete die Bewohner laut der Nachbarin mit Hinweis auf das Nachlassverfahren. Das ist grundsätzlich richtig: Erst wenn ein Nachlassverwalter gerichtlich bestellt ist, hat dieser das Recht, Zugriff auf den Besitz der Verstorbenen zu nehmen, der Vermieter darf das nicht ohne Weiteres. Angehörige, die sich um den Nachlass und die Beerdigung der Verstorbenen gekümmert hätten, gab es aber offenbar nicht.

Bewegung kam in die Sache erst, als das Nachlassgericht tätig wurde: Es fragte am 22. Juli, also fast vier Wochen nach dem Leichenfund, bei der Polizei nach der Verstorbenen. Nun nahm sich die Kriminalpolizei der Sache an und veranlasste eine Nachschau in der Wohnung – und tatsächlich wurde die bereits stark verweste Leiche der Frau gefunden. Im Anschluss übernahm das Kommissariat 12, zuständig für Todesermittlungen, den Fall. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion zur Feststellung der Todesursache an. Dabei ergaben sich jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder -einwirkung, die Frau starb demnach eines natürlichen Todes.

Was jetzt mit der betroffenen Wohnung und dem ganzen Haus geschieht, ist der Nachbarin zufolge noch nicht geklärt. Das Polizeipräsidium teilt mit dem Ausdruck des Bedauerns mit, dass „das Missverständnis bei der Übergabe des Schlüssels intern mit den Beteiligten aufgearbeitet“ werde.