Eine ertappte Ladendiebin wollte sich am Montag in einem Laden in der Fußgängerzone mit einem Messer den Weg freikämpfen - wurde aber von einem Mitarbeiter des Geschäfts überwältigt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr in der Filiale des Bekleidungshändler „Snipes“ in der Neuhauser Straße. Eine 23-Jährige hatte nach Angaben der Polizei mehrere Kleidungsstücke in eine Umkleidekabine mitgenommen und sie unter ihrer eigenen Kleidung angezogen. Als sie das Geschäft verlassen wollte, wurde sie von einem Ladendetektiv aufgehalten. In dessen Büro habe sie plötzlich ein Messer mit einer Klingenlänge von mehr als zwölf Zentimetern aus der Tasche gezogen und den Detektiv bedroht. Danach ging sie Richtung Ausgang und führte Stichbewegungen gegen Belegschaft und Kunden aus.

Am Ausgang trat ihr ein 19-jähriger Mitarbeiter entgegen. Es gelang ihm zusammen mit Kollegen, die Frau zu entwaffnen und sie bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei wurde er leicht verletzt.

Die Italienerin wurde festgenommen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums überführt. Gegen sie wurde Anzeige erstattet unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung.