In den Riem-Arcaden:Ladendetektiv mit Schere angegriffen

Das war durchaus eine brenzlige Situation für einen Kaufhaus-Detektiv in den Riem-Arcaden: Als er zwei mutmaßliche Ladendiebe ansprach, griff ihn einer der beiden mit einer Schere an. Die Tat liegt schon etwas zurück, wurde nun aber aufgeklärt. Der Kaufhaus-Detektiv hatte am 7. Juli in einem Elektromarkt zwei Männer beobachtet, die eine Bluetooth-Musikbox an sich nahmen. Als er sie zur Rede stellte, zog einer der beiden eine Schere und versuchte, auf ihn einzustechen. Der andere Täter floh.