Der mutmaßliche Todesschütze von Milbertshofen ist gefasst. Das hat die Münchner Polizei am Donnerstagabend bestätigt. Die Festnahme des Tatverdächtigen erfolgte in Baden-Württemberg. Zielfahnder der Münchner Polizei hatten sich an die Fersen des Verdächtigen geheftet, nachdem das mutmaßliche Fluchtauto in München sichergestellt worden war.

Der Zugriff erfolgte am Donnerstag. Zur Person des Festgenommenen gab es noch keine Angaben. Details zur Festnahme und zum Tatverdächtigen will die Münchner Polizei am Freitagmittag in einer Pressekonferenz veröffentlichen.

Am 3. Juni waren gegen 16.45 Uhr in der Schmalkaldener Straße in Milbertshofen laut Polizei zwei Männer in einen lautstarken Streit geraten. In dessen Verlauf wurde einer der beiden durch einen Schuss verletzt. Der 24-Jährige wurde zwar noch ins Krankenhaus gebracht, starb aber dort an seiner Verletzung. Der Täter flüchtete in einem Auto Richtung Ingolstädter Straße.

Drei Tage später hatte die Polizei ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Spezialisten des Landeskriminalamts (LKA) war es gelungen, Bilder einer privaten Überwachungskamera so zu bearbeiten, dass das Gesicht des Mannes zu erkennen war. Gefahndet wurde nach einem 20- bis 30-jährigen Mann.

Detailansicht öffnen Blumen wurden am Tatort niedergelegt. (Foto: Florian Peljak)

Nachdem vergangene Woche das Fluchtauto, ein schwarzer Audi A3 Sportback, in München entdeckt worden war, wussten die Ermittler der Münchner Mordkommissionen offenbar, nach wem sie suchen müssen. Zielfahnder wurden auf den Mann angesetzt. Die Hinweise verdichteten sich, dass er sich in Deutschland aufhalten könnte.

Was der Hintergrund und der Auslöser der tödlichen Auseinandersetzung im Münchner Stadtteil Milbertshofen war, ist bislang offen.