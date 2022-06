Von Susi Wimmer

Es war ein sonniger und sehr heißer Tag im Mai 2019, als der große schlacksige Typ erstmals im Vernehmungszimmer mit Jakob Schmidkonz saß, seine ganze Geschichte wirr durcheinander ausbreitete, und der Staatsanwalt dachte: "Was der erzählt, das ist ja die Räuberpistole des Jahrhunderts!" Denn Großdealer Stefan H. (Name geändert) berichtete fast nebenbei von dem "kleinen Bosnier", dem "großen Deutschen" oder dem "blonden Bullen", alles Polizisten, denen er Koks verkaufte, die weiterverkauften und sich an ihm "eine goldene Nase" verdienten.