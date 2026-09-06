Nach mehreren Bedrohungen und einer Körperverletzung hat die Polizei am Freitagabend an der Max-von-Laue-Straße am Harthof einen 69-jährigen Mann festgenommen.

Der Mann war bei einer Bekannten zu Besuch. Im Laufe des Abends klingelte er bei einer Nachbarin, mit der es wohl früher schon Streit gegeben hatte. Diesmal drohte er, er werde sie abstechen. Daraufhin verständigte die Frau die Polizei. Der Mann ging wieder in die Wohnung seiner Bekannten, begab sich dort auf den Balkon und fing an, Gegenstände nach unten zu werfen. Außerdem fing er von dort aus Streit mit einem Elfjährigen auf der Straße an.

Schließlich nahm er einen Stein und warf ihn nach dem Kind, das am Kopf getroffen und leicht verletzt wurde. In der Zwischenzeit waren jedoch mehrere Polizeistreifen eingetroffen, unter anderem auch das Sondereinsatzkommando und die sogenannte Verhandlungsgruppe. Ihr gelang es, telefonischen Kontakt zu dem 69-Jährigen herzustellen und ihn zur Aufgabe zu überreden. Als er die Wohnung verließ, wurde er festgenommen, ohne Widerstand zu leisten.

Der Mann ist wegen einiger sogenannter Roheitsdelikte polizeibekannt. Er wurde nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung angezeigt und danach wieder entlassen.