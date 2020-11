Von Bernd Kastner

Eine Lebkuchendose könnte die Lösung sein und den Dieben das Leben so schwer machen, dass sie von dannen ziehen. Hauptsache, das Behältnis ist aus Metall. Besitzer gewisser Autos sollten ihre Schlüssel hineinlegen, anstatt sie neben der Eingangstüre auf dem Fensterbrett zu deponieren. Diese Tipps gibt die Polizei Besitzern von Autos, die mit einer sogenannten Keyless-Go-Technik ausgestattet sind. Diese öffnet Tür- und Lenkradschlösser, sobald sich der Fahrer dem Auto nähert. Bequem, aber riskant.

Grund für die lebensnahen Ratschläge aus dem Präsidium ist eine Serie von Diebstählen teurer Pkw: Fünf BMW wurden im November in München geklaut, es entstand ein Schaden von rund 500 000 Euro. Ein Versuch scheiterte. Jedes Mal war es den Tätern gelungen, sich die Keyless-Go-Technik zunutze zu machen, und das geht ganz einfach: Die Tätern fangen die Funksignale der Schlüssel ab und öffnen und starten damit das Auto, ohne jemals den Schlüssel in der Hand zu haben. Thomas Jacob, Vize-Chef des Kommissariats für bandenmäßige Delikte, berichtet, dass die fünf geklauten BMW in der Nähe der Wohnanwesen ihrer Besitzer abgestellt waren. Einer zum Beispiel in Trudering, er wurde am Donnerstag, 5. November, nachts zwischen 1.30 und 3.10 Uhr weggefahren. Ein anderer wurde in Allach geklaut, zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag in dieser Woche.

Jacob geht davon aus, dass mindestens drei professionelle Täter für solch einen Beutezug nötig sind. Sie suchten sich in der Regel bessere Gegenden am Stadtrand aus, wo sich die Schlüsselsignale leichter entdecken ließen als mitten in der Stadt zwischen Wohnblocks. Derzeit registriere die Polizei eine Diebstahlwelle dieser Art, in Nordbayern seien zuletzt vermehrt solche Taten bemerkt worden, nun hätten sich die Täter wohl nach München orientiert. Wer keine Metalldose für den Schlüssel zur Hand hat, für den hat Thomas Jacob einen weiteren Tipp: den Schlüssel nicht in der Nähe von Fenstern oder Türen deponieren, oder das Auto in einer Garage parken, oder weit weg vom Haus.