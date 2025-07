Ein 59 Jahre alter Mann ist in Bogenhausen von drei Kindern und einem Jugendlichen zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Dienstag gegen 13.50 Uhr an der Ecke Eggenfeldener und Schwarzwaldstraße mit der Gruppe aneinandergeraten, weil er mit dem Rad vorbeifahren wollte und sie im Weg standen. Daraus entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit.