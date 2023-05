Am Sendlinger Tor schubsen sie einen 14-Jährigen zu Boden und durchsuchen ihn, bis Passanten einschreiten. Am Hart werden einem 16-Jährigen Handy und Kopfhörer geraubt.

Die Fälle jugendlicher Gewalt reißen nicht ab: Wieder haben als jugendlich beschriebene Täter Gleichaltrige überfallen, um sie zu berauben. In einem der beiden Fälle am Montag am U-Bahnsteig am Sendlinger Tor blieb es allerdings beim Versuch, weil beherzte Passanten eingriffen. Drei bislang unbekannte Täter zwischen 14 und 16 Jahren stießen laut Polizei gegen 19.30 Uhr nach einem belanglosen Gespräch einen 14-Jährigen zu Boden und suchten ihn nach Wertgegenständen ab. Als Umstehende aufmerksam wurden, ließen sie ohne Beute von ihm ab und gingen weg. Einer habe einen weißen Trainingsanzug, ein anderer ein blau-türkisfarbenes Kopftuch getragen.

Später am Abend erstattete ein 16-Jähriger Anzeige, weil er am Einkaufszentrum Mira im Stadtteil Am Hart beraubt worden sei. Demnach hätten ihn vier Jugendliche angesprochen und unter Androhung von Gewalt aufgefordert, sich in das Sperrengeschoss der dortigen U-Bahn-Haltestelle zu begeben. Noch davor griffen ihm zwei in seine Taschen und entwendeten ihm Handy und Kopfhörer. Zwei hätten sich in Richtung U-Bahn, zwei in Richtung Einkaufszentrum entfernt. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen.