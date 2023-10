Von Stephan Handel

Fast im Tages-Rhythmus meldete die Polizei in diesem Sommer Gewalttaten von Kindern und Jugendlichen: Raubüberfälle, Messerstechereien, regelrechte Folter-Attacken. So hatten fünf Jugendliche ein 15-jähriges Mädchen am Rosenkavalierplatz in Bogenhausen abgepasst, es geschlagen, getreten und Geld gefordert. Später geriet noch eine Zwölfjährige in die Gewalt der Bande; auch sie wurde misshandelt und mit einem Messer bedroht.