Ein offenbar polizeibekannter Mann hat am Samstag Steine gegen das Generalkonsulat des Staates Israel in München geworfen und dabei „Allahu akbar!“ gerufen. In der Nähe wurde zudem ein verdächtiger Rucksack gefunden, der sich jedoch nach einer Einschätzung der Polizei als ungefährlich herausstellte.

Am Karolinenplatz kam es deswegen zu Straßensperrungen, Bewohnerinnen und Bewohner wurden aufgefordert, die Balkone nicht zu betreten. Ein Roboter war zur Überprüfung des verdächtigen Rucksacks im Einsatz, er fuhr dabei allerdings laut Augenzeugenberichten gegen eine Scheibe. Deshalb mussten anschließend Einsatzkräfte in Schutzanzug ausrücken, sagte ein Polizeisprecher. Es dauerte, bis der Einsatz beendet war. Die Polizei bestätigte den Vorfall. Die Hintergründe würden noch geprüft, ebenso, ob der verdächtige Rucksack dem Steinewerfer gehört. Zum Inhalt des Rucksacks äußerte sich der Polizeisprecher nicht.

Ein Roboter war bei dem verdächtigen Gegenstand im Einsatz. Mark Siaulys Pfeiffer

Talya Lador-Fresher, die israelische Generalkonsulin für Süddeutschland, zeigte sich entsetzt: „Wieder einmal ein Versuch, unser Generalkonsulat anzugreifen“, postete sie auf Instagram. „Terror und tödliche Ideologie kennt keine Grenzen, und es ist unser gemeinsames Ziel, ohne Bedrohungen zu leben.“ Die Diplomatin dankte der Münchner Polizei für deren Einsatz. In den vergangenen beiden Jahren ist das Generalkonsulat mehrmals angegriffen worden.

Am 22. Mai 2024 hatten Unbekannte die Attrappe eines Molotow-Cocktails über den Sicherheitszaun der Vertretung geschleudert: eine Plastikflasche, in der sich eine Kugel befand. Sicherheitsexperten schließen nicht aus, dass es sich dabei um eine vom Iran initiierte Aktion handelt – als eine Art Test, wie schnell und wie intensiv deutsche Sicherheitsbehörden auf derartige Taten reagieren. Im September 2024 verübte ein islamistisch motivierter 18-Jähriger aus Österreich einen Anschlag auf das israelische Generalkonsulat und schoss dabei mit einer Langwaffe um sich. Der Angreifer wurde von Einsatzkräften der Münchner Polizei erschossen.

Am 24. Juni vergangenen Jahres entdeckten Polizisten eine mit roten, scheinbar blutigen Handabdrücken beschmierte Israelfahne, die Unbekannte am Obelisken auf dem Karolinenplatz angebracht hatten – in Sichtweite des israelischen Generalkonsulats. Nur Stunden später bekannte sich eine „Alpenguerilla Aktion Bayern“ zu der Flaggenschändung. Die Tat richte sich gegen Israel, gegen Deutschland und gegen die USA, hieß es damals in dem in holprigem Deutsch verfassten Schreiben. Zwei Tage zuvor hatten US-Bomber iranische Nuklearanlagen bombardiert. Ein Agent im Auftrag des iranischen Regimes hatte bereits im April 2024 Adressen von jüdischen und israelischen Einrichtungen in München ausspioniert.