Beim Ausparken ein anderes Auto angefahren – das kann jedem mal passieren. Nicht in Ordnung allerdings ist es, danach einfach wegzufahren, so wie es vier Männer in einem Wagen am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Maistraße taten. Passanten informierten die Polizei über die Unfallflucht.