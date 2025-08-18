Ein junger Mann aus dem Allgäu hatte es am Wochenende offensichtlich besonders eilig, ins Münchner Zentrum zu kommen: Mit seinem Audi A6 bretterte er am Freitag gegen 23 Uhr jedenfalls deutlich zu schnell über die Ingolstädter Straße stadteinwärts in Richtung Schwabing. Beamte der Milbertshofener Polizeiinspektion blitzten ihn mit einer Geschwindigkeit von 117 Kilometern pro Stunde, wo nur 50 Kilometer pro Stunde erlaubt sind. Kurz danach bremsten die Einsatzkräfte den 25-Jährigen aus dem Landkreis Oberallgäu auf null Kilometer pro Stunde herunter.

Den Mann erwarten jetzt zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot von drei Monaten. Da die Zentrale Bußgeldstelle in Viechtach für gewöhnlich von Vorsatz ausgeht, wenn das erlaubte Tempo um mehr als das Doppelte überschritten wird, droht ihm voraussichtlich auch noch eine Verdopplung des Bußgelds von 700 auf 1400 Euro. Zum Glück für den 25-Jährigen konnten die Polizisten nicht feststellen, dass er sich ein illegales Rennen mit einem anderen Auto geliefert hätte, wie es ja gelegentlich auf der Ingolstädter Straße gefahren wird: Dann hätte sich der Allgäuer einer Straftat schuldig gemacht. So kommt er mit einer Ordnungswidrigkeit davon.