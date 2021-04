Die Polizei hat eine Hochzeitsfeier in Waldtrudering aufgelöst, bei der die Partygäste offenbar konsequent die geltenden Infektionsschutzregeln ignorierten. Wie das Münchner Präsidium am Montag mitteilte, fand das Fest bereits am vergangenen Wochenende statt. Am frühen Samstagnachmittag hatte ein Zeuge den Notruf gewählt und die Polizei darauf aufmerksam gemacht, dass im Garten eines Hauses an der Möwestraße ein Fest stattfinde. Zwei Streifen rückten aus - und tatsächlich trafen die Beamten auf insgesamt 23 Personen aus verschiedenen Haushalten, die weder Masken trugen noch Abstände einhielten. Damit war die Feier beendet, deren Teilnehmer erst angezeigt und dann nach Hause geschickt wurden. Auch am Sonntag wurde die Polizei auf eine Party hingewiesen, dieses mal am Plievierpark in Neuperlach. 18 Frauen und Männer feierten dort zu lauter Musik, bis die Einsatzkräfte auch dieser Feier ein Ende setzten. Insgesamt führte die Polizei in Stadt und Landkreis München von Freitag sechs Uhr bis Montag sechs Uhr mehr als 5700 Kontrollen durch, um die Einhaltung der Infektionsschutzregelung zu überprüfen - und zeigte dabei 333 Verstöße an.