Polizei in München

Die Polizei unterbindet am Samstag einen Autokorso im Westend - und hat mit den Hochzeitsgästen noch öfter an diesem Tag zu tun.

Die Münchner Polizei hat am Samstagnachmittag in der Tulbeckstraße einen Autokorso mit rund 30 Fahrzeugen aufgelöst. Die Teilnehmer waren unterwegs zu einer Hochzeit. Nur wenig später, gegen 17 Uhr, blockierten ein 27-jähriger Lamborghini-Fahrer und ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer mit eingeschalteten Warnblinkern zwei Spuren auf der Leopoldstraße, vermutlich, um einen neuen Hochzeitskorso zu bilden. Sie lösten dabei einen Stau aus und kassierten Anzeigen wegen Nötigung. Zudem erteilten die Beamten ihnen und vier weiteren Autofahrern Platzverweise.

Eine halbe Stunde später fuhren an dem Einsatz beteiligte Polizeibeamte an einem der Fahrzeuge des Korsos in der Prinzregentenstraße vorbei. Dabei zeigte ihnen ein Beifahrer den ausgestreckten Mittelfinger. Der Mann, es war der 28-jährige Bräutigam, wurde wegen Beleidigung angezeigt.