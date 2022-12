Mann wirft Gehwegplatte in Imbiss

Ein 25-Jähriger hat am frühen Dienstagabend eine Gehwegplatte in Richtung einer 28-jährigen Kassiererin in einem Imbissgeschäft im Hauptbahnhof geworfen. Zuvor hatte die Frau ein Donut-Geschenk des Mannes abgelehnt. Mitarbeiter einer Imbisskette meldeten aus dem Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofes gegen 18 Uhr einen Mann, der eine Mitarbeiterin aggressiv anpöbelte. Dieser hatte zunächst einer Verkäuferin einen Donut schenken wollen. Aufforderungen des Personals, den Laden zu verlassen, kam er nicht nach.

Sicherheitsbediensteten der Deutsche Bahn und einer Streife der Bundespolizei gelang es, ihn aus dem Geschäft zu bringen und anschließend des Hauptbahnhofes zu verweisen. Wenig später kehrte der 25-Jährige mit einer Gehwegplatte (40 x 40 cm) in Händen zurück. Er warf die schwere Steinplatte gezielt in Richtung des Tresens und der Kassiererin und flüchtete anschließend. Bei dem Wurf in Richtung der 28-Jährigen wurde diese nicht getroffen; ebenso wenig wie der Glastresen davor. Die Kassiererin kam mit dem Schrecken davon.

Auch andere, umstehende Mitarbeiter und Reisende wurden durch den Wurf und die anschließend am Boden gesplitterten Steinteile nicht getroffen oder verletzt. Mit Hilfe von Videoaufnahmen und zuvor erfolgter Personalienfeststellung konnte der in Deutschland Wohnsitzlose von Beamten der Bundespolizei identifiziert werden. Der Mann muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich verantworten.