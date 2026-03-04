Mit einem größeren Aufgebot ist die Polizei derzeit im Südwesten Münchens im Einsatz. Alarmiert worden seien die Beamten zunächst wegen der Meldung eines Unfalls am Harras, sagte ein Polizeisprecher. Vor Ort stellte sich jedoch offenbar heraus, dass ein Fußgänger vorsätzlich von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden sein soll.

Da es sich wohl um ein versuchtes Tötungsdelikt handle, sei inzwischen das Kommissariat 11 im Einsatz. Offenbar soll es an einer Bushaltestelle zu einem Streit zwischen zwei Personen gekommen sein, wie Augenzeugen vor Ort berichten. Mindestens eine Person soll demnach mit einem Rettungswagen weggefahren worden sein.

Die Plinganserstraße wurde gesperrt. Während des Polizeieinsatzes stand ein Linienbus der MVG mit eingeschaltetem Warnblinker an der Bushaltestelle. Mit einer Drohne dokumentierte die Polizei den mutmaßlichen Tatort. Weitere Details blieben zunächst unklar.