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Polizeieinsatz in MünchenStreit ums Falschparken: Mann zieht Schreckschusspistole

Mehrere Polizeistreifen waren nötig, um einen Streit im Münchner Stadtteil Hadern zu schlichten (Symbolbild).
Mehrere Polizeistreifen waren nötig, um einen Streit im Münchner Stadtteil Hadern zu schlichten (Symbolbild). Daniel Karmann/dpa

Vor einem Wohnhaus im Stadtteil Hadern geraten Bewohner mit einem Autofahrer in Streit. Die Polizei rückt mit großem Aufgebot an – und findet weitere Waffen.

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Mehr als zehn Streifen der Polizei mussten am Freitagnachmittag ausrücken, um einen Streit vor einem Wohnhaus in Hadern zu schlichten. Dort waren gegen 14.30 Uhr ein 26-jähriger Münchner sowie zwei Hausbewohner – ein 56-Jähriger und eine 50-Jährige – aneinander geraten.

Der 56-Jährige hatte laut Polizei den 26-Jährigen angesprochen, weil dieser aus seiner Sicht ordnungswidrig geparkt hatte. In dem darauffolgenden Wortgefecht – mit Drohungen sich gegenseitig in den Kopf zu schießen – zog der ältere der beiden eine Luftdruckpistole und richtete diese nach oben. Es kam zu einem kleinen Handgemenge.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Streit schließlich beenden. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 56-Jährigen fanden sie weitere Waffen; mögliche waffenrechtliche Verstöße werden nun geprüft. Der 56-Jährige und der 23-Jährige wurden wegen Bedrohung angezeigt.

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