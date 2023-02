Ein 24-Jähriger hantiert auf dem Beifahrersitz mit einer Schreckschusspistole, in Haft sitzt nun aber sein Kumpel am Steuer. Denn die Polizei durchsucht auch dessen Wohnung - und wird fündig.

Weil ein 24-Jähriger mit einer Schreckschusspistole aus einem fahrenden Auto heraus geschossen hat, sitzt sein 22 Jahre alter Kumpel nun in Stadelheim in Untersuchungshaft. Eine Zeugin hatte am Dienstag gegen 19 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie im Jagdfeldring in Haar die Schüsse bemerkt hatte. Bei einer Fahndung mit mehr als zehn Streifenwagen wurde der beschriebene BMW gegen 19.30 Uhr in Trudering entdeckt und kontrolliert.

Dabei fanden die Beamten beim 24 Jahre alten Beifahrer eine Schreckschusswaffe, für die er keinen Waffenschein besitzt, und zudem einen Schlagring, ein Messer und eine geringe Menge Marihuana. Beim 22 Jahre alten Fahrer, der wie sein Kompagnon aus dem Landkreis München stammt, entdeckten sie Bargeld in Höhe von etwa 6500 Euro und dazu Anzeichen von Drogenkonsum.

Bei Wohnungsdurchsuchungen stellten sie beim 22-Jährigen weitere Betäubungsmittel wie Kokain, Amphetamine und Marihuana sicher, sowie Gegenstände, die für den Drogenhandel gebraucht werden. Während der 24-Jährige wieder entlassen wurde, erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 22-Jährigen.