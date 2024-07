Aus dem Nichts heraus wird Polizeihauptmeister Matthias R. an einer Tankstelle mit einer Zwille und Stahlkugeln beschossen. Sein Fall ist einer von 1449 im vergangenen Jahr. Fast jeder zehnte Münchner Beamte wurde Opfer einer Straftat – was die Polizei nun dagegen unternimmt.

Von Stephan Handel

Dieser Ton: ein Zischen, ein Sirren am Kopf vorbei und dann der Einschlag ins Gebäude. „Ein einzigartiges Geräusch“, sagt Matthias R. „Das bleibt haften.“ R. ist 29 Jahre alt, Polizeihauptmeister, seit 2014 bei der bayerischen Polizei, seit 2018 beim USK, dem Unterstützungskommando. Die Mitglieder dieser Spezialeinheit stehen ganz bestimmt nicht im Verdacht, Weicheier zu sein. Sie werden eingesetzt, wenn es hart werden könnte: bei Demonstrationen mit Gewaltpotenzial, bei Risiko-Fußballspielen, bei der Festnahme von gefährlichen bewaffneten Straftätern. Trotzdem hat der Vorfall vom Februar 2023 den Polizisten nachhaltig beeindruckt. Eigentlich wollte er mit seinem Kollegen gegen Mitternacht an einer Tankstelle an der Chiemgaustraße nur etwas zu trinken holen, als plötzlich und unvermittelt die Kugeln pfiffen.