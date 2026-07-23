Die Mordkommission der Münchner Polizei ermittelt im Falle der Tötung eines 51-Jährigen aus dem Landkreis Starnberg . Als Tatverdächtiger wurde am Montag ein 37-Jähriger mit Wohnsitz im Bereich Garmisch-Partenkirchen festgenommen, wie die Polizei mitteilt. Einen Tag später erließ das Amtsgericht München auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I demnach Haftbefehl wegen Mordes gegen den 37-Jährigen. Ein möglicher Tathintergrund liege in der Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Männern.

Der getötete 51-Jährige war laut Polizei bereits am Mittwoch, 15. Juli, als vermisst gemeldet worden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen hätten sich Hinweise auf ein mögliches Gewaltdelikt und eine Verbindung nach München ergeben. Diese hätten den „dringenden Verdacht eines Tötungsdeliktes in einem gewerblichen Objekt in Freimann“ ergeben.

Am Dienstagnachmittag dieser Woche wurde der Polizei zufolge dann ein Leichnam aufgefunden. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung habe ergeben, dass es sich um den vermissten 51-Jährigen handelte. „Als Todesursache wurde eine gewaltsame Fremdeinwirkung festgestellt“, heißt es weiter. Wo genau der Leichnam entdeckt wurde, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Im Zuge der Ermittlungen waren verschiedene „Absuchen“ erfolgt, unter anderem auch im Bereich des Anzinger Forstes im Landkreis Ebersberg. Nun laufen weitere Ermittlungen, vor allem zum Tatablauf sowie zum Tathintergrund. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft.