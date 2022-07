Zügiger Erfolg für die Zielfahnder der Münchner Polizei: Rund 24 Stunden nach einem versuchten Totschlag in Freimann wurde der flüchtige Verdächtige festgenommen - am Mainufer.

Den Zielfahndern der Münchner Polizei ist am Wochenende ein schneller Erfolg gelungen: Rund 24 Stunden nach einem versuchten Totschlag in Freimann wurde der flüchtige Verdächtige am Sonntagmorgen festgenommen - am Mainufer in Frankfurt. Beamte der hiesigen Mordkommission brachten den 28-Jährigen noch am gleichen Tag zurück nach München, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.

Der 28-Jährige war am Samstagmorgen gegen sieben Uhr auf dem Gelände eines Logistikunternehmens an der Muthmannstraße aus noch unbekannten Gründen mit einem 22 Jahre alten Kollegen in Streit geraten. Dabei fügte der Ältere dem Jüngeren mit einem Messer unter anderem Schnittverletzungen am Hals zu. Als ein weiterer Angestellter einschritt, händigte der 28-Jährige das Messer aus und flüchtete. Der Zeuge alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Der 22-Jährige kam ins Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Aufgrund der Schwere der Verletzungen übernahm die Mordkommission die Ermittlungen. Offenbar waren die Hinweise zum Verdächtigen so konkret, dass die Zielfahnder schnell wussten, wo sie ihn zu suchen hatten.