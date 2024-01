Eine Frau soll in München einen Polizisten angegriffen und dann ein Feuer in einer Arrestzelle gelegt haben. Bei dem Vorfall habe sie sich selbst und insgesamt drei Einsatzkräfte verletzt, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Ein Ermittlungsrichter erließ gegen die 34-Jährige Haftbefehl, sie befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.