Eine 36-Jährige soll ihren Lebensgefährten im Stadtteil Feldmoching mit einem Küchenmesser angegriffen und verletzt haben. Nach Polizeiangaben hatte die Frau am Samstagabend selbst den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass sie ihren Partner mit einem Messer verletzt habe.

Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Ermittler die Verdächtige am Tatort fest – sie hatte beim Eintreffen der Streifen unbewaffnet das Haus verlassen. Ein Alkoholtest ergab 0,0 Promille. Ihren 30-jährigen Lebensgefährten fanden die Beamten mit Stich- und Schnittwunden in der gemeinsamen Wohnung. Die Verletzungen seien aber nicht lebensgefährlich gewesen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen sei dem Angriff ein Streit vorausgegangen – der Mann habe die Beziehung beenden wollen, damit sei die Frau nicht einverstanden gewesen. Sie wurde in Untersuchungshaft genommen. Bei der Polizei ist sie bereits bekannt, hauptsächlich wegen Diebstahls, aber auch wegen Körperverletzungsdelikten.