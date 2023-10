Ein Autofahrer ist auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle in der Nacht auf Sonntag in vier geparkte Autos gerast. "Diese wurden teilweise auf den Gehweg und in eine Mauer geschoben", teilte die Polizei mit. Der 29-Jährige verletzte sich schwer. Bereits in der Nacht auf Samstag war ein betrunkener Autofahrer auf der Flucht vor der Polizei gegen eine Hauswand gefahren und ein alkoholisierter 21-Jähriger fuhr gegen einen Baum, als er sich einer Kontrolle entziehen wollte.