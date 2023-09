Nachdem er Dienstagnacht einem Nachbarn in Berg am Laim mit einem Hammer eine Beule versetzt hat, ist es einem 47-Jährigen am Donnerstag gelungen, aus der Psychiatrie zu fliehen. Anschließend drohte er Polizisten, sie zu erschießen. Den Beamten, die ihn aus seiner Wohnung zurück in die Psychiatrie bringen wollten, kündigte er durch die geschlossene Tür an, mit einer Waffe auf sie zu schießen. Mithilfe weiterer Kräfte konnte der polizeibekannte Mann wieder vorläufig untergebracht werden. Eine Waffe hatte er nicht.