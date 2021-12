Von Martin Bernstein

Alle Jahre wieder gibt es sie - die Meldungen, die den Sprung aus den Einsatzberichten der Landes- oder Bundespolizei, des Münchner Zolls oder der Feuerwehr in die Zeitung nicht schaffen. Kurioses, Befremdliches, manchmal sogar Lustiges ist darunter. Andere Meldungen wurden zwar veröffentlicht, gingen aber im Nachrichtentrubel dieses an Ereignissen nun wirklich nicht armen Jahres unter. Ein Rückblick in drei Kapiteln.

Kapitel 1: Identifizierte Flugobjekte

Fangen wir ganz weihnachtlich an, mit einem Engel. Am Himmel über der Stadt sind die geflügelten Jahresendfiguren auch schon im Hochsommer unterwegs, wie ein Fall vom Juli beweist. Man muss nur genau hinschauen... Eine Passantin tat das - und bemerkte, dass ihr am Pasinger Bürgerzentrum zwar nicht der Himmel auf den Kopf zu fallen drohte, aber immerhin ein Engel. Das Kunstobjekt hatte eine bedrohliche Schräglage.

Die Feuerwehr fuhr mit ihrer Drehleiter zum Himmel hoch und stellte fest, dass sich die Befestigung gelöst hatte und der Engel nur noch mit einer Schraube an dem Gebäude fixiert war. Um ihn vor dem Herabfallen zu sichern, entschieden sich die Feuerwehrleute, auch die letzte Verschraubung zu lösen und den Himmelswächter mit zur Erde zu nehmen. Dort nahm in die Polizei zunächst in Gewahrsam.

Den von Bayern-Fans viel besungenen "Stern des Südens" hielten Münchner Zöllner zwar nicht in Händen, aber immerhin die Trophäe für den Uefa-Champions-League-Sieger. Das geschah im Zollamt zu Hochbrück bei Garching zwar schon im Oktober 2020, aber weil der Zoll die Episode erst im März meldete, soll sie hier nicht unerwähnt bleiben. Aus China war der Pott eingeflogen worden.

Ein inzwischen 31 Jahre alter Münchner hatte ihn in einem Online-Shop bestellt. "Dass es sich dabei nicht um das Original handelt, war dem Mann klar. Ihm war allerdings nicht bewusst, dass die Einfuhr einer Fälschung rechtlich verboten ist", sagte eine Sprecherin des Hauptzollamts München. Der Fußballfan musste ohne Pokal nach Hause gehen. Wie die Bayern im Jahr 2021.

Ungewöhnlich war auch, was Zollbeamte im Fluggepäck einer 54 Jahre alten Geschäftsfrau fanden. Beim Öffnen des Koffers kamen mehrere Schokoladenpackungen zum Vorschein, die einen Unterschied bei der Festigkeit aufwiesen. Und darin rund 50000 Euro. Immerhin: Neben Marzipan und Nougat eine weitere Möglichkeit, Schokolade zu füllen. Vielleicht ein Last-Minute-Tipp fürs Fest.

Geheimnisvolle Flugobjekte wurden am späten Abend des 7. Mai am Himmel über München gesichtet. SZ-Leser dokumentierten "eine schier endlose, ziemlich gleichmäßige und das gesamte Gesichtsfeld umfassende Kette von Flugobjekten in mittlerer Höhe. Die weißen Lichtpunkte kamen aus Süd-West-West-Richtung und sind in einem leichten Bogen in Richtung Nord-Nord-Ost verschwunden." Von bis zu 100 Objekten war die Rede. Doch nicht der Mars machte da mobil, sondern der Musk, Elon. Die tatsächlich ungewohnte Ufo-Serie bestand aus Starlink-Mini-Satelliten des SpaceX-Programms des Mehrfachmilliardärs.

Kapitel 2: Menschliche Malheure

Auch wenn Weihnachten das Fest der Liebe ist: Das, was zwei Liebende Mitte Juli in ihrem Begehren anstellten, ist für die nächsten Tage nicht zur Nachahmung empfohlen. Zumindest nicht dort, wo sie es anstellten. Im hinteren Führerstand einer fahrenden S-Bahn nämlich.

Als mehrere Mitreisende sich über das lustvolle Treiben beschwerten, suchte das Pärchen das Weite. "Aufgrund der Zeugenaussagen führte die Triebfahrzeugführerin vor Ort eine Komplettdesinfektion des Führerraumes durch, was zu Verspätungen im S-Bahnverkehr führte", berichtete die Bundespolizei, die Ermittlungen aufnahm. Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Wenn eine Polizeimeldung am 1. April wie ein bemühter Scherz klingt, kann sie gleichwohl der Realität entstammen. Straßenräuber erbeuteten bei einem dreisten Überfall eine Riesensumme Geld in Bitcoin. Ein Verbrechen in der realen Welt, genauer: auf einem Parkplatz am Münchner Hasenbergl, und die Beute eine im Internet kursierende Kryptowährung? Das Opfer hatte umgerechnet in Euro eine sehr hohe fünfstellige Summe dabei gehabt.

Der Mann wähnte seinen virtuellen Schatz sicher verwahrt im Internet und in einer elektronischen Geldbörse, Bitcoin-Wallet genannt. Doch er beging einen Fehler und zeigte sein Mobiltelefon her, auf dem der elektronische Geldbeutel gerade geöffnet und entsperrt war. In diesem Moment packten ihn zwei seiner Geschäftspartner, umklammerten ihn und rissen ihm das Handy aus der Hand.

Die alljährliche Kür des dümmsten Delinquenten des Jahres hat 2021 einen eindeutigen Sieger gefunden. Während einer Personenkontrolle am Bahnhof Pasing versuchte ein 41-Jähriger Ende Mai, sich eine in einen Geldschein gewickelte, weiße Substanz in die Nase zu ziehen. Wohlgemerkt: während er von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten unterbanden dies und stellten die Substanz sicher. Ob die Amphetamine den Mann unvorsichtig gemacht hatten oder die knapp zwei Promille Alkohol, die er zuvor getankt hatte, blieb offen.

Kapitel 3: Tierische Eskapaden

Im chinesischen Horoskop war 2021 das Jahr des Büffels - im Dienstkalender von Polizei und Feuerwehr dürfte es dagegen eher als "Jahr des Pferdes" vermerkt sein. Immer wieder mussten Vierbeiner dingfest gemacht werden, die auf eigenen Hufen die Umgebung erkundeten: im Februar ein Pferd, das es durch den Englischen Garten bis nach Bogenhausen schaffte; im September Pony "Wotan", das seiner Besitzerin in Gernlinden davonlief und von Bundespolizisten eingefangen und mit Handfesseln gebändigt werden musste; im Juli ein Vierbeiner namens "Buali", der bei Aubing über die Straßen galoppierte.

So etwas kann gefährlich werden. Noch gefährlicher aber ist, was der Paketdienst DHL, die Polizei und die Experten der Münchner Reptilienauffangstation im Sommer in mehreren Paketen entdeckten: Giftschlangen, die von München aus an Empfänger irgendwo in Europa verschickt werden sollten. In insgesamt drei Sendungen wurden eine Greifschwanz-Lanzenotter, zwei Bambusottern und zwei Gabunvipern gefunden. Und das ist alles andere als lustig.

Polizei und Feuerwehr versenden gerne Meldungen, in denen Tiere eine Rolle spielen. 2021 waren das unter anderen ein Hund namens "Bootsmann", der sich in einem Linienbus eingeklemmt hatte, eine Schleiereule, in deren Begleitung ein als Pandabär verkleideter Mann aufgegriffen wurde, ein Fuchs, der sich bei einem Gelage in der Halle eines Caterers buchstäblich "dumm und dämlich" gefressen hatte und den Weg in die Freiheit nicht mehr fand, und nicht zuletzt "Camilla und Charles", die sich vorübergehend getrennt hatten.

Es handelte sich dabei nicht um britische Royals, sondern um Münchner Gelbbrustaras, Papageien also. Die unternehmungslustige Camilla war getürmt, während der offenbar etwas träge Charles brav zu Hause hocken geblieben war. Nach einem Tag Trennung kamen die beiden wieder zusammen. Happy End dank Feuerwehr.