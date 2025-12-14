Ein erneuter Fall von Brandstiftung in einem Wohnhaus an der Königswieser Straße in Fürstenried -West gibt der Polizei Rätsel auf. In der Nacht auf Sonntag wurde ein 67-Jähriger gegen 1.40 Uhr wegen Rauchmelderalarms aus dem Schlaf gerissen. Es brannten sowohl seine Fußmatte vor der Wohnungstür als auch die des Nachbarn. Der Mann konnte die Brände selbst mit Wasser löschen und rief den Notruf.

Die Feuerwehr forderte wegen der starken Rauchentwicklung alle Bewohner auf, das Haus zu verlassen; nach dem Einsatz konnten alle wieder zurück in ihre Wohnungen. Laut Polizei wurden insgesamt drei Fußmatten mit einem Brandbeschleuniger angezündet.

In dem Haus hatte es bereits am 8. Oktober und am 7. November ähnliche Vorfälle gegeben. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen; die Polizei schließt nicht aus, dass ein Bewohner des Hauses hinter den Taten stehen könnte.