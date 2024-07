Die Polizei hat einen 18-jährigen Tatverdächtigen verhaftet, der einem 22-Jährigen am Mittwoch vergangener Woche in Obersendling mit einem unbekannten Gegenstand in den Bauch gestochen haben soll. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt. Der Täter flüchtete. Die Polizei wertet den Fall als versuchtes Tötungsdelikt.