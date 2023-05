In München testet die Polizei den ganzjährigen Einsatz einer Fahrradstaffel. Die Erkenntnisse bisher: Die Beamten sind manchmal schneller als die Kollegen im Auto und kommen bei den Menschen gut an, wenn sie nicht gerade Strafzettel verteilen. Nur die Jacken sind zu kalt.

Von Joachim Mölter

Manchmal kommt man selbst mit einem Porsche nicht gegen ein E-Bike an. Wenn auf dem Pedelec in Großbuchstaben "POLIZEI" steht und ein uniformierter Polizist drauf sitzt, streng herabschaut und bittet, rechts ranzufahren, bleibt der Porschefahrer lieber stehen. Auch wenn er an einer belebten Kreuzung wie der am Sendlinger Tor jede Menge Blicke auf sich zieht, die zwischen neugierig, amüsiert und schadenfroh pendeln. Aljoscha Zapf hat den an der Ampel wartenden Porsche aus dem Verkehr gezogen, weil er innerhalb des Mittleren Rings ohne grüne Umweltplakette unterwegs ist. Macht 128 Euro, "das schien den Mann nicht besonders beeindruckt zu haben", sagt Zapf, nachdem er den Strafzettel ausgestellt hat und der Porsche davongeschnurrt ist.