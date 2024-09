Vier Tage nach Beginn seiner Führerschein-Probezeit hat sich ein 18 Jahre alter Münchner in der Nacht auf Sonntag in der Innenstadt eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Eine Streife hatte einen VW Polo kontrollieren wollen, weil der Fahrer kurz vor Mitternacht an der Kreuzung Reichenbachbrücke/Erhardtstraße eine rote Ampel missachtet hatte. Anstatt anzuhalten, gab der Fahrer Gas.