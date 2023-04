Polizei:Exhibitionist im Münchner Westen verhaftet

Mit einem Hubschrauber, einem Hund und 2o Streifenwagen hat die Münchner Polizei am vorigen Donnerstag einen Exhibitionisten verfolgt und verhaftet. Der Mann hatte gegen 18.30 Uhr am Waldrand zwischen Lochham und der Blumenau die Hosen runtergelassen vor einer 25 Jahre alten Spaziergängerin. Die Frau rief sofort die Polizei.

Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Exhibitionisten um einen 17-Jährigen, dem neun ähnlich gelagerte Taten seit Jahresbeginn im Münchner Westen vorgeworfen werden. In zwei Fällen kam es auch zu Handgreiflichkeiten, am 18. März im Lochhamer Schlag und am 2. April in Kleinhadern. Wegen Wiederholungsgefahr erließ ein Richter Haftbefehl gegen den Teenager. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das für Sexualdelikte zuständige Kommissariat 15 hat weitere Ermittlungen übernommen.