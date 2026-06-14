Die Polizei hat am Samstag einen Exhibitionisten in seiner Wohnung im Hasenbergl festgenommen. Gegen 17.15 Uhr sah eine 40-Jährige von einem Spielplatz an der Weitlstraße einen Mann auf der Terrasse einer gegenüberliegenden Wohnung im Erdgeschoss. Er zog seine Hose herunter und fing an, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Daraufhin rief die Frau die Polizei. Die Beamten trafen den 44-jährigen Mann in seiner Wohnung an und nahmen ihn vorläufig fest. Die Ermittlungen führt das für Sexualdelikte zuständige Kommissariat.