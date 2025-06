Ein 32 Jahre alter Münchner hat in der vorigen Woche eine frühere Freundin über Nacht in deren Wohnung gefangen gehalten und misshandelt. Die Polizei nahm den Mann fest. Er wurde wegen Vergewaltigung, Körperverletzung, Bedrohung, Freiheitsberaubung und Hausfriedensbruchs angezeigt. Gegen den Arbeitslosen erging Haftbefehl: Er ist der Polizei bereits seit 2017 wegen häuslicher Gewalt bekannt, betroffen davon waren verschiedene Frauen.

Mit seinem jüngsten Opfer, einer 22 Jahre alten Friseurin, habe er sich nach Angaben der Polizei am vorigen Dienstagabend zu einer Aussprache getroffen, nachdem die Frau die seit etwa zwei Jahren anhaltende Beziehung Anfang Juni beendet hatte. Als der Mann handgreiflich geworden sei, habe sie ihn aufgefordert, ihre Wohnung zu verlassen; stattdessen habe er aber die Eingangstüre von innen versperrt und sie weiter misshandelt. An äußerlichen Verletzungen wurden bei der 22-Jährigen später Hämatome, Bisswunden und Würgemale festgestellt.

Erst als der 32-Jährige eingeschlafen war, gelang es der Frau, eine Freundin zu verständigen, die ihrerseits am Mittwochmorgen um kurz nach acht Uhr die Polizei alarmierte. Als der Mann die ankommenden Streifenwagen bemerkte, flüchtete er. Noch während der Anzeigenaufnahme meldete sich eine Frau bei der Polizei und berichtete, dass sich der 32-Jährige bei ihr in Haidhausen aufhalte; er habe ihr zuvor von den Taten in Sendling berichtet. Gegen 11 Uhr nahmen Beamte den Tatverdächtigen in der Wohnung der Mitteilerin fest.