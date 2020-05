Ein 55-jähriger Münchner soll am frühen Dienstagmorgen bei einem Streit in seiner Wohnung in Englschalking seine Lebensgefährtin getötet haben. Der Mann habe gegen sieben Uhr in der Früh den Notruf alarmiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ersten Ermittlungen zufolge soll die 49-jährige Frau zunächst dem schlafenden 55-Jährigen eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Darauf soll eine längere körperliche Auseinandersetzung gefolgt sein, in deren Verlauf der 55-Jährige seine Lebensgefährtin nach Angaben der Polizei würgte und erst von ihr abließ, als er keine Gegenwehr mehr verspürte.

49-Jährige starb im Krankenhaus

Eine Nachbarin hörte den Kampf und rief die Polizei. Die Beamten versuchten sofort, die 49-Jährige wiederzubeleben. Sie wurde unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht, wo sie noch am Vormittag starb. Der 55-Jährige wurde ebenfalls stationär in ein Krankenhaus gebracht, da er zahlreiche Schnittverletzungen hatte und stark aus einer Platzwunde am Kopf blutete.

Die beiden waren seit mehr als zwei Jahren ein Paar, wohnten aber getrennt. Die Polizei vernahm den 55-Jährigen und glich die Aussagen mit den Spuren am Tatort ab. Auf der Grundlage dieser ersten Erkenntnisse leitete die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen des Verdachts auf Totschlag ein, erließ aber keinen Haftbefehl. Inwiefern seine Tat durch eine Notwehrlage gerechtfertigt gewesen sein könnte, müssen die weiteren Ermittlungen durch die Mordkommission ergeben. Die Frau hinterlässt ein Kind, das vom Jugendamt in Obhut genommen wurde.