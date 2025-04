Polizisten haben am Wochenende zweimal aggressiv auftretende Personen mit einem Taser beschossen. Mit der sogenannten Elektroschock-Pistole werden Menschen für wenige Sekunden handlungsunfähig gemacht, um sie überwältigen zu können. So soll der Einsatz von regulären Schusswaffen verhindert werden.

Am Freitagabend wurden Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr in den Stadtbezirk Milbertshofen-Am Hart gerufen, weil ein Mann in einer Wohnung randalierte. Die Beamten bewarf er mit einer großen Glasscherbe. Das alarmierte Unterstützungskommando stellte einen Kampf in der Wohnung fest und überwältigte einen 44 Jahre alten Mann nach dem Einsatz des Tasers. Ein zweiter, 59 Jahre alter Beteiligter wurde mit einer Kopfwunde aufgefunden.

In der Nacht auf Sonntag alarmierte gegen 3.40 Uhr ein 45 Jahre alter Mann aus Putzbrunn im Landkreis München die Polizei über einen Einbruch bei sich. Als die Beamten eintrafen, fanden sie keinen Einbrecher vor. Aber der möglicherweise unter Drogen stehende Anrufer bedrohte sie mit einem Küchenmesser. Auch diesen überwältigten Spezialkräfte nach einem Taser-Einsatz.