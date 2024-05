Mitten in der Nacht hat ein Mann in Laim unerwünschten Besuch in seiner Wohnung bekommen. Der 24-Jährige, von Beruf Bauleiter, erwachte am Montag gegen 3.30 Uhr, weil ein Mann in seinem Schlafzimmer stand. Der Einbrecher flüchtete sofort, wobei er noch ein Mobiltelefon mitnahm. Er habe sich offensichtlich über ein Fenster Zugang zu der Erdgeschoss-Wohnung verschafft, teilt die Polizei mit.