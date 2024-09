Kaum raus aus dem Gefängnis – schon wieder rein: Die Polizei hat Samstagnacht einen Mann wegen eines Einbruchs in eine Gaststätte in Schwabing festgenommen. Wie sich herausstellte, hatte er erst vor Kurzem eine Haftstrafe wegen Eigentumsdelikten abgesessen und stand unter offener Bewährung. Nun aber sitzt er, zumindest vorerst, erneut in Untersuchungshaft.

Zwei Frauen hatten am Samstag gegen drei Uhr Bewegungen in einem geschlossenen Lokal in der Hohenzollernstraße wahrgenommen und den Notruf der Polizei verständigt. Der Einbrecher hatte das mitbekommen und zu fliehen versucht. Die Frauen aber verfolgten ihn und gaben der Polizei stets den Standort durch. So konnte der Mann, ein 32-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz, schließlich festgenommen werden.

Nun wird geprüft, ob er auch für andere Einbrüche in Schwabinger Lokale aus den vergangenen Wochen infrage kommt.