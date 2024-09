Die Polizei ermittelt erneut wegen eines Einbruchs in eine Arztpraxis in Neuhausen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in die Praxis ein und stahlen Bargeld sowie medizinische Geräte im Gesamtwert von mehr als 100 000 Euro. Der Einbruch ereignete sich zwischen 21 Uhr am Dienstag und 7.20 Uhr am Mittwoch.