Ferienzeit ist Kernarbeitszeit für Einbrecher. Einen solchen nahm die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Moosach fest. Der Fall ist freilich kompliziert. Denn was der Mann in dem Haus wollte, in das er während der reisebedingten Abwesenheit der Bewohner eindrang, ist völlig unklar. Der Mann schweigt. So können die Ermittler nur berichten, was der von Nachbarn alarmierte Sohn vorfand, als er im Haus seiner Eltern nach dem Rechten sah. Nämlich einen nackten Mann im Garten. Der Eindringling machte keine Anstalten zu türmen. Als die herbeigerufenen Beamten ihn aufforderten, sich doch bitteschön erst einmal etwas anzuziehen, verweigerte der Mann zunächst auch das. Seine Kleidung fanden die Polizisten im Obergeschoss des Hauses, wo der Einbrecher zuvor geduscht hatte. Ob etwas aus dem Haus fehlt, ist unklar. Der Mann, der auch seine Personalien nicht verraten wollte, kam erst einmal in Untersuchungshaft.