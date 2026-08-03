Ein 46-Jähriger hat in Schwabing mit einer Eisenstange randaliert und dabei zwei Menschen verletzt, er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, versuchte der Mann am Freitagmorgen im Bereich der Belgradstraße, einen vorbeifahrenden E-Scooter-Fahrer mit einer Eisenstange zu schlagen. Dieser konnte ausweichen, stürzte jedoch und verletzte sich unter anderem am Kopf, wie die Polizei mitteilte. Der 55-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zivile Beamte nahmen den 46-Jährigen noch in Tatortnähe fest. Der Mann soll bei der Festnahme versucht haben, mit der Eisenstange auf einen Polizisten einzuschlagen. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt.

Gegen den 46-Jährigen wird nun unter anderem wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.