Waffe und Handschellen am Gürtel: Unter anderem bei Personenkontrollen sollen Polizisten nicht korrekt agiert haben.

Die Sonderkommission Nightlife sollte den Drogenskandal in der Münchner Polizei aufklären - und stieß bei den Ermittlungen auf Hunderte weitere Vergehen von Bestechlichkeit bis Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung.

Von Susi Wimmer

Es lief ab wie in einem amerikanischen Film. Aber das Geschehen spielte in der Münchner Altstadt. Die Cops texteten sich Nachrichten wie: "Den Fidschi hast du ja sauber aus der 089-Bar rausgeprügelt" oder "Welche unschuldige Seele wird wohl heute durch uns im Krankenhaus oder auf dem Friedhof landen?". Der Großteil der Chats entsprang kranken Gewaltfantasien. Aber Polizisten der Altstadtwache sollen sehr wohl auch in der Realität unschuldige Bürger angegriffen, Anzeigen wegen angeblichen Widerstands geschrieben und vor Gericht falsch ausgesagt haben. Zwei Beamte flogen deshalb im Rahmen der Ermittlungen der Soko Nightlife auf, die den deutschlandweit größten Drogenskandal bei einem Polizeipräsidium bearbeitete. Wie eine Landtagsanfrage jetzt offenlegte, stieß die Sonderkommission im Rahmen ihrer Ermittlungen gegen 37 Polizisten jedoch nicht nur auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, sondern auf insgesamt 235 Einzeldelikte aus allen möglichen Bereichen: angefangen bei Bestechlichkeit, Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung, bis hin zu Volksverhetzung oder Strafvereitelung.