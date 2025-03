Nach einer Routinekontrolle am Bahnhof Giesing ist ein 18-jähriger Münchner nun in große Schwierigkeiten geraten: Die Polizei fand bei ihm rund 80 Gramm Haschisch und ein Küchenmesser. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hotelzimmers, in dem er wohnte, kamen weitere 800 Gramm Cannabis sowie zehn Gramm Kokain zum Vorschein. Außerdem wurden Verpackungsmaterial, ein weiteres Messer und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich gefunden.