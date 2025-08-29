Im Fall des versuchten Tötungsdelikts im Domagkpark in Freimann hat die Polizei am Donnerstagabend einen Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 27-jährigen Mann mit Wohnsitz in München . Festgenommen wurde er gegen 20 Uhr im Landkreis Starnberg auf offener Straße von zahlreichen Kräften der Spezialeinheiten. Nähere Angaben machte das Polizeipräsidium dazu nicht.

Am Abend des 19. August war es in der Max-Bill-Straße im Domagkpark zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei schon länger verfeindeten Gruppen gekommen, an der etwa 30 Personen beteiligt waren. Dabei wurde zwei 19-jährige Männer, beide Mitglieder der gleichen Gruppe, durch Schnittwunden schwer verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. Am Ort der Auseinandersetzung wurde eine Machete gefunden, die als Tatwaffe in Betracht kommt.

Mittwochfrüh hatte die Polizei zwei Wohnungen in der Max-Bill-Straße durchsucht. Dabei gab ein Beamter zwei Warnschüsse ab, weil einer der Bewohner mit einer Schreckschusspistole auf die Polizisten schoss. Er wurde festgenommen, ebenso wie ein weiterer Mann. Beide wurden nach den Vernehmungen wieder entlassen. Ob und wie die beiden Personen mit dem nun Festgenommenen in Zusammenhang stehen, wollte die Polizei nicht sagen.

Der Verdächtige sollte im Laufe des Freitags einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt werden.