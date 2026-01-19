Zum Hauptinhalt springen

Festnahme24-Jähriger greift nach Dienstwaffe von Polizisten

Dem Verdächtigen gelang es nicht, die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen.
Dem Verdächtigen gelang es nicht, die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen. (Foto: Arne Dedert/dpa)

Der Mann soll in der S-Bahn einen Jugendlichen geschlagen haben und wird am Ostbahnhof festgenommen. Beim Drogentest in einer Klinik eskaliert die Situation.

Ein Mann hat in München versucht, nach der Dienstwaffe eines Polizisten zu greifen. Dem 24-Jährigen sollte in einem Krankenhaus für einen Alkohol- und Drogentest Blut abgenommen werden, wie es in einer Mitteilung der Bundespolizei hieß. Er habe die Dienstwaffe berührt, sie aber nicht aus dem Holster ziehen können. In der Klinik sei der Mann wegen der Untersuchungen und Maßnahmen nicht dauerhaft mit Handschellen gefesselt gewesen, erklärte eine Sprecherin der Bundespolizei. Bereits bei seiner Festnahme und auf dem Weg zur Klink habe er sich gewehrt.

Der 24-Jährige soll zuvor in einer S-Bahn einen 17-Jährigen geschlagen haben, der mit zwei Freunden unterwegs war. Die drei Jugendlichen alarmierten in der Nacht zu Sonntag die Polizei am Ostbahnhof, weil sie sich bedroht fühlten – sie gingen davon aus, dass der Mann ein Messer bei sich hatte, wie die Polizei mitteilte.

Mit gezogener Waffe dirigierten die Beamten den Verdächtigen zu Boden. Bei einer Durchsuchung wurde aber kein Messer bei dem Mann gefunden. Weil der Verdacht bestand, der 24-Jährige könne betrunken sein oder unter Drogeneinfluss stehen, veranlasste die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Körperverletzung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

IS-Terror in München – das Prozess-Tagebuch, Tag 1
:Auf Papier gebrachtes Grauen

Zunächst geht es um das Leid der Opfer. Sie nehmen in der Anklage zum ersten islamistischen Attentat in München den größten Raum ein. Die SZ dokumentiert jeden einzelnen Prozesstag.

SZ PlusVon SZ-Autorinnen und -Autoren

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite