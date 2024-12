Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagvormittag nötig gewesen, um im Gärtnerplatzviertel einen Dieb von seinem luftigen Fluchtpunkt zu holen. Passanten hatten nach Angaben der Polizei den Mann gegen 10.30 Uhr auf dem Dach eines fünfstöckigen Hauses in der Rumfordstraße entdeckt und die Rettungskräfte verständigt. Als diese eintrafen, begab sich der Mann freiwillig über eine Feuerleiter zur Erde zurück.

Danach wurde laut Polizei festgestellt, dass der 58-jährige Münchner offensichtlich in dem Haus in Dachbodenabteile und in eine Dachgeschosswohnung im Nebenhaus eingebrochen war. Dabei habe er Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen.

Er stand außerdem unter Drogeneinfluss, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Bei der Polizei ist er kein Unbekannter: Seit 1985 hatte er mehr als 50 Verfahren am Hals. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.