Der Motorroller ist weg! Das meldete ein 31-jähriger Münchner am Mittwoch kurz nach 20 Uhr bei der Polizei: Er habe das Kleinkraftrad in einer öffentlichen Tiefgarage in der Altstadt abgestellt - und jetzt sei es verschwunden. Die Polizei fertigte eine Diebstahlsanzeige an, die sich schneller als erwartet erledigte: Am nächsten Tag rief der Roller-Besitzer erneut an und erklärte, dass er das Motorrad an gleicher Stelle wiedergefunden habe, an der er es abgestellt hatte. Die Polizei ermittelte dann einen Tatverdächtigen, der von einer Streife am Tatort festgenommen wurde: Ein 18-Jähriger, bereits polizeibekannt vor allem durch Betäubungsmitteldelikte. Wozu er den Roller "ausgeliehen" hat, sollen weitere Ermittlungen im Rahmen der Diebstahls-Anzeige ergeben.