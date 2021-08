Motorisierte Straßenräuber machen seit mehreren Wochen München unsicher. Ihre Methode ist immer ähnlich: Ein mit zwei Männern besetzter Motorroller nähert sich im Straßenverkehr den Opfern. Dann ein Stoß, ein Rempler, ein Griff durchs offene Autofenster - und weg sind die Täter mitsamt der teuren Armbanduhr des Opfers.

Vier derartige Fälle hat die Münchner Polizei schon registriert, ob ein Zusammenhang besteht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Unter den Opfern sind Fußgänger ebenso wie Radfahrer und Auto-Beifahrerinnen.

Die beiden jüngsten Fälle ereigneten sich am Samstag am Mariannenplatz und am Montag in der Bürkleinstraße. Dort wurde eine 63-Jährige am Hinterkopf verletzt, als sie in Folge der Attacke zu Boden stürzte. Die Täterbeschreibungen geben in allen Fällen nicht viel her: Die Straßenräuber trugen vorschriftsmäßig Motorradhelme.