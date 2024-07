Ohne Helm zu zweit auf einem Motorroller, an dem zudem noch die Frontabdeckung fehlte – das war einer Zivilstreife der Polizei am Montagnachmittag in der Bodenseestraße in Aubing dann doch zu viel. Bevor die Beamten die Rollerfahrer aber stoppen konnten, hielten die beiden selbst an und legten ihr Fahrzeug in ein Gebüsch. Als sie die Polizisten bemerkten, versuchten sie zu fliehen.